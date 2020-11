Gino Strada: “Accordo con la Protezione civile in Calabria, iniziamo oggi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria“. Ne da’ notizia Gino Strada sui suoi canali social. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria“. Ne da’ notizia Gino Strada sui suoi canali social.

