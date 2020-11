Combatte ad armi impari, contro tumore e Covid: “Spero ci sia un Altrove per Dario” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ha dovuto Combattere contro due nemici e alla fine si è arreso al Covid. Dario Marras aveva scritto pochi giorni fa raccomandandosi. Ha perso soltanto perché la sua battaglia ha dovuto Combatterla ad armi impari: nonostante la sua stazza, Dario non poteva farcela da solo contro due nemici tanto pericolosi. “Una storia tristissima e incredibile di lotta, di resistenza, di voglia infinita di vivere”, ha scritto nella propria pagina Facebook il sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana. Aveva 32 anni Dario Marras ed era malato di tumore ma continuava la sua battaglia facendo una vita serena e coraggiosa, lavorava, amava ed era amato, il suo male lo lasciava tranquillo per molto tempo. Poi è arrivato il Covid, e Dario che proprio perché ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ha dovutoredue nemici e alla fine si è arreso al. Dario Marras aveva scritto pochi giorni fa raccomandandosi. Ha perso soltanto perché la sua battaglia ha dovutorla ad: nonostante la sua stazza, Dario non poteva farcela da solodue nemici tanto pericolosi. “Una storia tristissima e incredibile di lotta, di resistenza, di voglia infinita di vivere”, ha scritto nella propria pagina Facebook il sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana. Aveva 32 anni Dario Marras ed era malato dima continuava la sua battaglia facendo una vita serena e coraggiosa, lavorava, amava ed era amato, il suo male lo lasciava tranquillo per molto tempo. Poi è arrivato il, e Dario che proprio perché ...

