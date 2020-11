Auto, Anfia: contrazione europea a ottobre prevedibile, serve sostegno alla domanda (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l’associazione europea dei costruttori di Auto, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito ad ottobre le immatricolazioni di Auto ammontano a 1.129.223 unità, con un calo del 7,1% rispetto a settembre 2019. Nel periodo gennaio-ottobre 2020, i volumi immatricolati raggiungono 9.696.928 unità, con una variazione negativa del 27,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Ad ottobre, il mercato Auto europeo torna a contrarsi (-7,1%), dopo aver registrato a settembre il primo segno positivo (+1,1%) del 2020 – ha affermato Paolo Scudieri, Presidente di Anfia – un risultato abbastanza prevedibile, avendo molti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l’associazionedei costruttori di, nel complesso dei Paesi dell’Unionergata all’EFTA e al Regno Unito adle immatricolazioni diammontano a 1.129.223 unità, con un calo del 7,1% rispetto a settembre 2019. Nel periodo gennaio-2020, i volumi immatricolati raggiungono 9.696.928 unità, con una variazione negativa del 27,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Ad, il mercatoeuropeo torna a contrarsi (-7,1%), dopo aver registrato a settembre il primo segno positivo (+1,1%) del 2020 – ha affermato Paolo Scudieri, Presidente di– un risultato abbastanza, avendo molti ...

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da Acea, l'associazione europea dei costruttori di auto, nel complesso dei Paesi dell'Unione europea allargata all'EFTA e al Regno Unito ad ottobre ...

