Un pianoforte in sala operatoria: il neurochirurgo che opera in “awake surgery” (Di martedì 17 novembre 2020) Il neurochirurgo Roberto Trignani è il direttore del reparto di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Le sue operazioni in awake surgery, ovvero a paziente sveglio, hanno fatto il giro del mondo. Ieri ha operato un bambino con un pianoforte che suonava in sala operatoria. E sul Covid dice: “Il distanziamento sociale ha condizionato anche il rapporto medico-paziente”. >> Coronavirus, Zaia sperimenta il test fai da te su se stesso: risultato in 90 secondi Awake surgery: paziente sveglio e impegnato Ieri, 16 novembre 2020, il neurochirurgo Roberto Trignani ha asportato un duplice tumore del midollo spinale dal corpo di un bambino di 10 anni. L’operazione, eseguita all’ospedale Salesi di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 17 novembre 2020) IlRoberto Trignani è il direttore del reparto di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Le suezioni in awake surgery, ovvero a paziente sveglio, hanno fatto il giro del mondo. Ieri hato un bambino con unche suonava in. E sul Covid dice: “Il distanziamento sociale ha condizionato anche il rapporto medico-paziente”. >> Coronavirus, Zaia sperimenta il test fai da te su se stesso: risultato in 90 secondi Awake surgery: paziente sveglio e impegnato Ieri, 16 novembre 2020, ilRoberto Trignani ha asportato un duplice tumore del midollo spinale dal corpo di un bambino di 10 anni. L’zione, eseguita all’ospedale Salesi di ...

fattoquotidiano : Un pianoforte suonerà in sala operatoria durante un’operazione al cervello su un bimbo di dieci anni per asportare… - flamulamaria : RT @Tg3web: Ad Ancona, un bambino di 10 anni è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia mentre in sala operatoria risuon… - ispeakitaliano_ : RT @Radio1Rai: Ancona. Nella sala operatoria, la musica di un pianoforte a coda: intervento innovativo su un bambino di 10 anni, programmat… - Beatric16522218 : RT @Radio1Rai: Ancona. Nella sala operatoria, la musica di un pianoforte a coda: intervento innovativo su un bambino di 10 anni, programmat… - Radio1Rai : Ancona. Nella sala operatoria, la musica di un pianoforte a coda: intervento innovativo su un bambino di 10 anni, p… -