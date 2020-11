Pallanuoto | Euro Cup 2020-2021 | sorteggiati i gironi preliminari Urna dura con Trieste | Savona può farcela

Leggi su oasport

(Di martedì 17 novembre 2020) Sono statidell’Cupdi, che per l’Italia vedrà al via: le 31 squadre ammesse (14 quelle retrocesse daidi Champions League) sono state divise in setteda quattro ed uno da tre, che si giocheranno dal 4 al 6 dicembre. Le prime due avanzeranno agli ottavi di finale.tremenda per, che giocherà a Zagabria, in Croazia, nel Gruppo F: i friulani affronteranno i padroni di casa della Mladost, sconfitta dall’Ortigia nella finale deidi Champions e favorita numero uno per il successo finale in ...