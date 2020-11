Mondiale Superbike, la prima giornata di test a Jerez (Di martedì 17 novembre 2020) Il Mondiale Superbike è alla sua ultima fatica del 2020, con la prima delle due giornate di test previsti sul circuito di Jerez de la Frontera. Non tutte le squadre sono presenti, ma non mancano gli spunti d’interesse in quella che sarà l’impegno finale del campionato prima della pausa invernale. Mondiale Superbike, chi è presente a questi test di Jerez? La Ducati aveva detto già da tempo che non avrebbe girato in Andalusia questi giorni, preferendo tenere a riposo il proprio team. Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi avevano già girato all’Estoril dopo il round finale. E’ invece presente la Kawasaki con Jonathan Rea e Alex Lowes. Ma chi si aspettava ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 17 novembre 2020) Ilè alla sua ultima fatica del 2020, con ladelle due giornate diprevisti sul circuito dide la Frontera. Non tutte le squadre sono presenti, ma non mancano gli spunti d’interesse in quella che sarà l’impegno finale del campionatodella pausa invernale., chi è presente a questidi? La Ducati aveva detto già da tempo che non avrebbe girato in Andalusia questi giorni, preferendo tenere a riposo il proprio team. Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi avevano già girato all’Estoril dopo il round finale. E’ invece presente la Kawasaki con Jonathan Rea e Alex Lowes. Ma chi si aspettava ...

