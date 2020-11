«Let Them All Talk»: il trailer del nuovo film di Steven Soderbergh con Meryl Streep (girato in 2 settimane) (Di martedì 17 novembre 2020) Girato in sole due settimane, con la troupe e le attrezzature ridotte all’essenziale a causa dell’emergenza Covid-19, Let Them All Talk, il nuovo film di Steven Soderbergh, sarà disponibile dal 10 dicembre negli Stati Uniti sulla piattaforma digitale Hbo Max, la stessa che sta allestendo con grande fatica la reunion di Friends. Il progetto, che vede il regista premio Oscar lavorare di nuovo con Meryl Streep dopo Panama Papers, film realizzato nel 2019 per un’altra piattaforma concorrente, Netflix, vede come protagonista una scrittrice che, dopo aver ricevuto un importante premio letterario nel Regno Unito, si imbarca sulla Queen Elizabeth II insieme a due vecchie amiche e al nipote. https://www.youtube.com/watch?v=Q6DHWEii8eo Leggi su vanityfair (Di martedì 17 novembre 2020) Girato in sole due settimane, con la troupe e le attrezzature ridotte all’essenziale a causa dell’emergenza Covid-19, Let Them All Talk, il nuovo film di Steven Soderbergh, sarà disponibile dal 10 dicembre negli Stati Uniti sulla piattaforma digitale Hbo Max, la stessa che sta allestendo con grande fatica la reunion di Friends. Il progetto, che vede il regista premio Oscar lavorare di nuovo con Meryl Streep dopo Panama Papers, film realizzato nel 2019 per un’altra piattaforma concorrente, Netflix, vede come protagonista una scrittrice che, dopo aver ricevuto un importante premio letterario nel Regno Unito, si imbarca sulla Queen Elizabeth II insieme a due vecchie amiche e al nipote. https://www.youtube.com/watch?v=Q6DHWEii8eo

