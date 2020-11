Influencer insinua un dubbio su Selvaggia Roma

Leggi su biccy

(Di martedì 17 novembre 2020)al Grande Fratello Vip è stata un uragano e da quando è entrata la sua vita è stata scandagliata in lungo e largo e – oltre ad aver scoperto il suo vero nome e la sua vera età – oggi Mercedesz Henger ha lanciato un’altra bomba. Secondo l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, laavrebbe contattato privatamente chiunque si vociferasse entrasse nella casa più spiata d’Italia. “Quando si vociferava che forse Lucas sarebbe entrato nella Casa,gli ha scritto. Lui me lo disse subito e la mia prima reazione dopo ‘Chi?’ è stata ‘Che cosa ti ha scritto?’. Lui mi disse che cercava un tatuatore, e io gli dissi che secondo me ci stava provando. Lui alla fine ha risposto qualcosa ...