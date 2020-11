GdS – Serie A nuovo protocollo più stringente: le novità (Di martedì 17 novembre 2020) protocollo più stringente per la Serie A Gli ultimi casi di Coronavirus tra giocatori e staff nelle diverse squadre di Serie A, oltre ad un aumento dei contagi in tutta Italia ha portato ad un irrigidimento del protocollo fin qui adottato. “La Federazione Medico-Sportiva lo proporrà nelle prossime ore alla Lega di Serie A. Attenzione però, non toccherà le attuali norme del testo Figc validato dal Cts, ma le implementerà. Tradotto: non si abbasserà l’asticella della severità, ma si alzerà, soprattutto per impedire qualche interpretazione di stampo soft che ha caratterizzato questi mesi della seconda ripartenza”. Le novità Vediamo ora nel dettaglio quelle che saranno le novità. UNICO ... Leggi su intermagazine (Di martedì 17 novembre 2020)piùper laA Gli ultimi casi di Coronavirus tra giocatori e staff nelle diverse squadre diA, oltre ad un aumento dei contagi in tutta Italia ha portato ad un irrigidimento delfin qui adottato. “La Federazione Medico-Sportiva lo proporrà nelle prossime ore alla Lega diA. Attenzione però, non toccherà le attuali norme del testo Figc validato dal Cts, ma le implementerà. Tradotto: non si abbasserà l’asticella della severità, ma si alzerà, soprattutto per impedire qualche interpretazione di stampo soft che ha caratterizzato questi mesi della seconda ripartenza”. Le novità Vediamo ora nel dettaglio quelle che saranno le novità. UNICO ...

FcInterNewsit : GdS - Serie A, protocollo più duro: ecco cosa cambia nel dettaglio - GDS_it : Nasce su #Instagram una mini serie per promuovere #Salemi - AndreaInterNews : La GdS oggi (15 novembre 2020) lancia l'allarme sulla Serie A 2020/21 che rischia di dichiarare bancarotta, sommers… - ILOVEPACALCIO : #Ghirelli lancia l'allarme A fine mese si capirà se la #SerieC potrà continuare ???? - 100x100Napoli : I rimborsi in questione, però, non riguardano per ora le partite chiuse per il #Covid. -