Fincantieri | accordo per monitoraggio infrastrutture autostradali

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Fincantieri NexTech (già Insis S.p.A.), controllata di Fincantieri e solution provider nei settori dell'informatica e dell'elettronica, ha firmato con Autostrade Tech, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, e Ibm, un accordo pluriennale per l'attivazione, la commercializzazione e la manutenzione congiunta di un sistema di nuova generazione per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture autostradali, che entrerà in esercizio sulla rete Aspi alla fine del mese.

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Fincantieri NexTech (già Insis S.p.A.), controllata di Fincantieri e solution provider nei settori dell’informatica e dell’elettronica, ha firmato con Autostrade Tech, soci ...

