Covid, Mattarella: serve leale collaborazione tra le istituzioni - 'E nessuno pensi 'a me non succederà'' Mattarella invita ancora una volta le istituzioni a una 'leale collaborazione' soprattutto in questo periodo di emergenza Covid. Lo fa intervenendo all'assemblea nazionale dei Comuni.

Napoli, 17 Novembre – “C’è la comune volontà di andare avanti, di contrastare l’epidemia, di consolidare le reti di reciproca solidarietà, di porre le basi per la ripartenza del nostro Paese. Ora”. E’ ...

ROMA (ITALPRESS) – “Questo virus è ancora in parte sconosciuto, ma, tra gli altri aspetti, ci rendiamo conto che tende a dividerci. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categor ...

