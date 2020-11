Covid | la contesa sui dati

(Di martedì 17 novembre 2020) “Rt einaffidabili e poco condivisi”, dice la scienza, le Regioni chiedono di semplificare i parametri di valutazione riducendo da 21 a 5 gli indicatori su cui si basa il sistema di monitoraggio e il Governo e l’Istituto Superiore di Sanità si mettono sulla difensiva. Con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che replicando alle regioni, tiene il punto: “Il dialogo con le regioni è sempre aperto. I 21 parametri indicano l’indice di rischio insieme all’Rt e determinano quali misure attuare sui territori”.Poco prima, nel pomeriggio, Stefano Merler, della Fondazione Bruno Kessler, aveva assicurato che “le stime sono tutt’altro che incerte e nelle altre regioni, tranne il Molise, le forchette per Rt non sono grandi. Inoltre questisono pubblici sul sito del ministero della ...

Gli scienziati hanno dubbi, le Regioni anche (per altri motivi). Ma Speranza sui parametri non intende discutere: "Restano 21" ...I medici di base non sono più tenuti a visitare i pazienti positivi al Covid. Il compito è demandato, da oggi, agli specialisti. Che però scarseggiano. Si ...