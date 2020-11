Chi è Valerio Guerrieri, morto suicida in carcere: la sua terribile storia (Di martedì 17 novembre 2020) Valerio Guerrieri è morto suicida nel carcere di Regina Coeli a soli 22 anni, oggi ha parlato la direttrice: “si poteva evitare”. Valerio Guerrieri è morto ad appena 22 anni, suicidato nel carcere di Regina Coeli di Roma. Il giovane si è tolto la vita nel 2017 e il processo è ancora in corso. Da oggi indagata anche la direttrice … L'articolo Chi è Valerio Guerrieri, morto suicida in carcere: la sua terribile storia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 17 novembre 2020)neldi Regina Coeli a soli 22 anni, oggi ha parlato la direttrice: “si poteva evitare”.ad appena 22 anni,to neldi Regina Coeli di Roma. Il giovane si è tolto la vita nel 2017 e il processo è ancora in corso. Da oggi indagata anche la direttrice … L'articolo Chi èin: la suaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

