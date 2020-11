Calabria: fonti, Strada resta in campo, c'è disponibilità a fare commissario (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, Gino Strada sarebbe ancora disponibile a fare il commissario alla sanità in Calabria. La conferma arriva da fonti autorevoli che hanno parlato in queste ore con il fondatore di Emergency, che, a breve, potrebbe fare una nota ufficiale per confermare la propria disponibilità. Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, Ginosarebbe ancora disponibile ailalla sanità in. La conferma arriva daautorevoli che hanno parlato in queste ore con il fondatore di Emergency, che, a breve, potrebbeuna nota ufficiale per confermare la propria;.

