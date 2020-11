Sicilia, 'Striscia la Notizia' contro le speculazioni sui tamponi (Di lunedì 16 novembre 2020) commenta Durante la puntata di 'Striscia la Notizia' , in onda lunedì 16 novembre, Stefania Petyx torna in Sicilia per denunciare un vero e proprio business legato al prezzo dei tamponi Covid-19 . Per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 novembre 2020) commenta Durante la puntata di 'la' , in onda lunedì 16 novembre, Stefania Petyx torna inper denunciare un vero e proprio business legato al prezzo deiCovid-19 . Per ...

peppesava : RT @Ragusanews: Caro tampone in Sicilia, Striscia La Notizia cita Ragusanews - Ragusanews : Caro tampone in Sicilia, Striscia La Notizia cita Ragusanews - SMSNEWSOFFICIAL : ANTEPRIMA @Striscia – INCHIESTA SUL BUSINESS DEI TAMPONI IN SICILIA: IN ALCUNI LABORATORI CHIEDONO SINO AL DOPPIO… - RossellaSmira : #Business dei #Tamponi in @Regione_Sicilia, l’inchiesta di Striscia - SMSNEWSOFFICIAL : ANTEPRIMA STRISCIA – INCHIESTA SUL BUSINESS DEI TAMPONI IN SICILIA: IN ALCUNI LABORATORI CHIEDONO SINO AL DOPPIO DE… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Striscia Sicilia, "Striscia la Notizia" contro le speculazioni sui tamponi TGCOM Sicilia, "Striscia la Notizia" contro le speculazioni sui tamponi

Durante la puntata di "Striscia la Notizia", in onda lunedì 16 novembre, Stefania Petyx torna in Sicilia per denunciare un vero e proprio business legato al prezzo dei tamponi Covid-19. Per evitare sp ...

Una nuova “luce” per Villa Niscemi, il progetto di Amg

PALERMO – Strisce led ad alta efficienza, con ottiche speciali per l’illuminazione artistica, per tre dei saloni di rappresentanza del piano nobile di Villa Niscemi. La nuova illuminazione, che coniug ...

Durante la puntata di "Striscia la Notizia", in onda lunedì 16 novembre, Stefania Petyx torna in Sicilia per denunciare un vero e proprio business legato al prezzo dei tamponi Covid-19. Per evitare sp ...PALERMO – Strisce led ad alta efficienza, con ottiche speciali per l’illuminazione artistica, per tre dei saloni di rappresentanza del piano nobile di Villa Niscemi. La nuova illuminazione, che coniug ...