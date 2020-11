Servizio pre-ruolo, vale anche per i docenti non di ruolo: vige il principio di non discriminazione. Corte di Cassazione (Di lunedì 16 novembre 2020) La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza 12.11.2020, n. 25613) ha confermato le statuizioni della Corte di Lussemburgo, secondo cui vanno disapplicate quelle clausole dei contratti collettivi nazionali compatto scuola, che escludono il riconoscimento della anzianità di Servizio, previsto per gli assunti a tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, in favore del personale docente ed educativo non di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 novembre 2020) La Sezione Lavoro delladi(Ordinanza 12.11.2020, n. 25613) ha confermato le statuizioni delladi Lussemburgo, secondo cui vanno disapplicate quelle clausole dei contratti collettivi nazionali compatto scuola, che escludono il riconoscimento della anzianità di, previsto per gli assunti a tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, in favore del personale docente ed educativo non di. L'articolo .

orizzontescuola : Servizio pre-ruolo, vale anche per i docenti non di ruolo: vige il principio di non discriminazione. Corte di Cassa… - TecnicaScuola : Valutazione del servizio pre-ruolo, no disparità a danno dei precari nella ricostruzione di carriera [VIDEO] -… - TecnicaScuola : Valutazione del servizio pre-ruolo, no disparità a danno dei precari nella ricostruzione di carriera -… - AppiaPolis : New post (OSPEDALE SAN ROCCO, PRE TRIAGE, PRONTO SOCCORSO E REPARTO...UN SOLO MEDICO IN SERVIZIO) has been publishe… - _wandervlust : Sono scesa un attimo a fare un servizio con mamma e qua a Napoli pare il 24 dicembre per il casino che ci sta. Come… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizio pre Servizio pre-ruolo, vale anche per i docenti non di ruolo: vige il principio di non discriminazione. Corte di Cassazione Orizzonte Scuola Regione. Ponsacco, inaugurati i nuovi moduli scolastici all'istituto Niccolini

Regione Toscana Regione. Ponsacco, inaugurati i nuovi moduli scolastici all'istituto Niccolini Nardini: "La scuola e il futuro dei ragazzi e delle ragazze è la nostra priorità" ...

Taglio del nastro per le aule prefabbricate

PONSACCO: Inaugurazione all'istituto comprensivo Niccolini alla presenza dell'assessora regionale Alessandra Nardini, al fianco delle sindaca Brogi ...

Regione Toscana Regione. Ponsacco, inaugurati i nuovi moduli scolastici all'istituto Niccolini Nardini: "La scuola e il futuro dei ragazzi e delle ragazze è la nostra priorità" ...PONSACCO: Inaugurazione all'istituto comprensivo Niccolini alla presenza dell'assessora regionale Alessandra Nardini, al fianco delle sindaca Brogi ...