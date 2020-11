Oms: "Virus farà altri morti, chi lo lascia circolare scherza col fuoco" (Di lunedì 16 novembre 2020) Mentre tutto il mondo guarda con speranza allo sviluppo di un vaccino efficace contro il coronaVirus, dopo l'annuncio di Moderna, seguito a quello di Pfzier-BioNtech, i numeri della pandemia continuano a creare allarme. Oltre 54,6 milioni i contagi e 1,3 milioni i morti a livello globale. «Adesso siamo estremamente preoccupati dall'aumento dei casi di Covid-19 in alcuni Paesi, soprattutto in Europa e nelle Americhe», ha rimarcato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhenom Ghebreyesus, «non è il tempo del compiacimento». «Questo è un Virus pericoloso, che può attaccare ogni sistema nel corpo. Quei Paesi che stanno consentendo al Virus di circolare incontrollato stanno giocando con il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 novembre 2020) Mentre tutto il mondo guarda con speranza allo sviluppo di un vaccino efficace contro il corona, dopo l'annuncio di Moderna, seguito a quello di Pfzier-BioNtech, i numeri della pandemia continuano a creare allarme. Oltre 54,6 milioni i contagi e 1,3 milioni ia livello globale. «Adesso siamo estremamente preoccupati dall'aumento dei casi di Covid-19 in alcuni Paesi, soprattutto in Europa e nelle Americhe», ha rimarcato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhenom Ghebreyesus, «non è il tempo del compiacimento». «Questo è unpericoloso, che può attaccare ogni sistema nel corpo. Quei Paesi che stanno consentendo aldiincontrollato stanno giocando con il ...

stiamo assistendo a un alto numero di persone che riportano effetti di lungo termine del virus, gli operatori del sistema sanitario stanno affrontando pressione mentale estrema». E l'Oms stessa ha ...

