Napoli, Piazza Trieste e Trento: arrestati due pusher del salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Nonostante le limitazioni anti contagio due uomini della provincia di Salerno sono stati trovati dai carabinieri nella notte in Piazza Trieste e Trento con addosso varie dosi di hashish ed eroina. Durante i controlli anti-covid infatti resta alta l'attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nella lotta all'illegalità diffusa. Questa notte i militari della stazione quartieri spagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due persone di 36 e 24 anni, rispettivamente di Angri e di San Marzano sul Sarno. I carabinieri, durante uno dei servizi notturni disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno notato all'una e mezza i due uomini a bordo di un'auto all'altezza di ...

