Moratti | “Eriksen deve darsi una mossa Lukaku mi piace | avrei preso Koulibaly”

(Di lunedì 16 novembre 2020) Nel corso del suo intervento per ‘La Politica Nel Pallone’ di Gr Parlamento, Massimo, ex presidente e proprietario dell’Inter, ha parlato dell’Inter, analizzando il momento dei nerazzurri e cosa manca per essere in vetta al campionato. Queste le parole di: “Finalmente c’è una rinascita del calcio a Milano, nel Milan stanno crescendo perché hanno affidato la squadra a una dirigenza competente. Nell’Inter c’è invece una famiglia che mi fa sperare, che vogliano restare e investire per ottenere soddisfazioni importanti. È un buon inizio per un futuro bello, anche se il futuro è confuso dalla pandemia. Il rientro però è su basi forti”. Sull’Inter: “È una stagione strana, di difficile interpretazione. ...