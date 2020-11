Il Premier britannico dovrà rimanere isolato per due settimane (Di lunedì 16 novembre 2020) Avendo avuto contatti con un soggetto positivo al coronavirus, Boris Johnson dovrà rimanere due settimane in isolamento. Boris Johnson in isolamento, contatti con un positivo: “Sto bene” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 16 novembre 2020) Avendo avuto contatti con un soggetto positivo al coronavirus, Boris Johnson dovràduein isolamento. Boris Johnson in isolamento, contatti con un positivo: “Sto bene” su Notizie.it.

Boris Johnson sta “assolutamente bene” e il suo isolamento in casa è solo una misura di cautela prevista dalle linee guida britanniche. Lo ha affermato oggi il suo ministro della Sanità, Matt Hancock, ...

Boris Johnson dall'isolamento: "Sano come un pesce, esplodo di anticorpi"

Boris Johnson si sente "alla grande", ma rilancia l'appello ai cittadini britannici a rispettare le cautele indicate dalle linee guida per evitare di "diffondere" il coronavirus, evocando peraltro un ...

Boris Johnson sta "assolutamente bene" e il suo isolamento in casa è solo una misura di cautela prevista dalle linee guida britanniche. Lo ha affermato oggi il suo ministro della Sanità, Matt Hancock, ...

Boris Johnson si sente "alla grande", ma rilancia l'appello ai cittadini britannici a rispettare le cautele indicate dalle linee guida per evitare di "diffondere" il coronavirus, evocando peraltro un ...