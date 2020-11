Guidolin: “Anche la Roma in corsa per lo scudetto” (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ex allenatore di diversi club italiani ed europei Francesco Guidolin è attualmente un opinionista di DAZN. Ha rilasciato un’intervista al Il Messaggero in cui ha analizzato il campionato, ha parlato delle squadre in corsa per lo scudetto, menzionando tra queste anche la Roma. Si è soffermato sulla squadra capitolina, commentandone giocatori e allenatore. Ecco le sue dichiarazioni. Per quanto riguarda il campionato e le squadre favorite per lo scudetto ha affermato: La Roma? A me piace molto. Se mantiene alta la concentrazione è una squadra che può vincere con chiunque. Se può inserirsi nella lotta al titolo? Secondo me sì, lo ripeto è un campionato aperto e quindi tra le squadre che citavamo prima c’è anche la Roma. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ex allenatore di diversi club italiani ed europei Francescoè attualmente un opinionista di DAZN. Ha rilasciato un’intervista al Il Messaggero in cui ha analizzato il campionato, ha parlato delle squadre inper lo scudetto, menzionando tra queste anche la. Si è soffermato sulla squadra capitolina, commentandone giocatori e allenatore. Ecco le sue dichiarazioni. Per quanto riguarda il campionato e le squadre favorite per lo scudetto ha affermato: La? A me piace molto. Se mantiene alta la concentrazione è una squadra che può vincere con chiunque. Se può inserirsi nella lotta al titolo? Secondo me sì, lo ripeto è un campionato aperto e quindi tra le squadre che citavamo prima c’è anche la. La ...

