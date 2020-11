Fiorentina | Prandelli | ' Voglio dimostrare di essere ancora un allenatore importante'

(Di lunedì 16 novembre 2020) "Champions League? Difficile porsi un obiettivo quando una squadra non èun gruppo solido. Ha ottime potenzialità e un motore interessante. L'unico obiettivo è crescere insieme. Strada facendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Prandelli

FIORENTINA INTERVISTA BARONE - In casa Fiorentina si respira aria di rivoluzione in seguito all'esonero dopo sette giornate di Beppe Iachini e l'arrivo ...In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Pezzella vuole fare la sorpresa”. Sommario: “L’argentino prova a rientrare contro il Benevento: corsa a ostacoli pe ...