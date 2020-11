Emma difende Blue Phelix da un hater che dalla vergogna cancella tutto (Di lunedì 16 novembre 2020) Forse Emma Marrone scegliendo Blue Phelix, Santi e Blind nella sua squadra X Factor 2020 ha pensato anche a chi avesse già spalle larghe per superare gli haters, purtroppo sempre troppo presenti sui social. Emma è pronta a difendere i suoi ragazzi non solo sul palco ma anche contro i commenti di chi riesce a svelare il poco valore con due parole. Un commento omofobo a una foto di Blue Phelix ha fatto scattare la cantante causando la vergogna profonda dell’hater di turno che non ha potuto fare altro che cancellare tutto. Purtroppo per lui i social non perdonano e in tanti avevano già provveduto con gli screenshot a conservare le prove. Francesco Franco, vero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 novembre 2020) ForseMarrone scegliendo, Santi e Blind nella sua squadra X Factor 2020 ha pensato anche a chi avesse già spalle larghe per superare glis, purtroppo sempre troppo presenti sui social.è pronta are i suoi ragazzi non solo sul palco ma anche contro i commenti di chi riesce a svelare il poco valore con due parole. Un commento omofobo a una foto diha fatto scattare la cantante causando laprofonda dell’di turno che non ha potuto fare altro chere. Purtroppo per lui i social non perdonano e in tanti avevano già provveduto con gli screenshot a conservare le prove. Francesco Franco, vero ...

