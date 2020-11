MotoGP, Franco Morbidelli e Jack Miller: quando i piloti ‘satellite’ umiliano quelli ufficiali (Di domenica 15 novembre 2020) Joan Mir festeggia il suo primo titolo nella classe regina, in un Gran Premio della Comunità Valenciana, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020, che ha messo in evidenza, e non è una novità, che come spesso capita i team satellite procedano in maniera più spedita rispetto a quelli ufficiali. Franco Morbidelli del team Yamaha Petronas, per esempio, ha vinto la gara sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e ha centrato il tris personale in questo 2020. Alle sue spalle, davvero per questione di millesimi, Jack Miller. L’australiano, portacolori del team Ducati Pramac, ha centrato un secondo posto davvero prezioso, distanziando di anni luce i colleghi di marchio. Ebbene sì, la grande caratteristica di ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) Joan Mir festeggia il suo primo titolo nella classe regina, in un Gran Premio della Comunità Valenciana, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale2020, che ha messo in evidenza, e non è una novità, che come spesso capita i team satellite procedano in maniera più spedita rispetto adel team Yamaha Petronas, per esempio, ha vinto la gara sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e ha centrato il tris personale in questo 2020. Alle sue spalle, davvero per questione di millesimi,. L’australiano, portacolori del team Ducati Pramac, ha centrato un secondo posto davvero prezioso, distanziando di anni luce i colleghi di marchio. Ebbene sì, la grande caratteristica di ...

