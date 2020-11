Covid, negli Usa 1 milione di casi in una settimana. Boris Johnson in isolamento (Di lunedì 16 novembre 2020) E' salito a 1.311.942 il numero dei morti nel mondo dall'inizio della pandemia di coronavirus. Secondo la Johns Hopkins University, gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 245.600 decessi, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) E' salito a 1.311.942 il numero dei morti nel mondo dall'inizio della pandemia di coronavirus. Secondo la Johns Hopkins University, gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 245.600 decessi, ...

La7tv : #nonelarena Matteo Salvini: 'In Germania, in Cina, negli Stati Uniti usano un farmaco che costa 5/6 euro: l'idrossi… - AMorelliMilano : Le priorità di #Conte e #Lamorgese. Clandestini sistemati di nuovo negli alberghi di tutta Italia, ma in compenso… - RobertoBurioni : Pare che la pubblica amministrazione si impegni assiduamente a individuare chi ha detto la cosa più irreale sul COV… - 1950Cristiano : @GiovanniToti Caro governatore, per favore, esca dall' ambiguità e dica ad alta voce e in tutti i talk-show che il… - vittoriodiri : RT @fasulo_antonio: La Regione #Basilicata a guida leghista emette un’ordinanza per tenere aperti locali di somministrazione alimenti negli… -