Calciomercato Juventus, Bonucci verso la cessione: scambio in vista? (Di domenica 15 novembre 2020) Calciomercato Juventus NEWS – Pirlo è in difficoltà, è innegabile. La difesa fa acqua da tutte le parti e nonostante la Juventus abbia ritrovato e riscoperto un talentuoso Danilo, gli altri componenti vacillano. Demiral ha un futuro radioso davanti a sé, ma è ancora giovane e acerbo. De Ligt rientra da un infortunio e dovrà recuperare al meglio dopo l’operazione alla spalla, per non parlare di Chiellini, ormai più al centro medico che in campo. L’unico difensore che sembra non avere particolari problemi è Leonardo Bonucci, vice capitano bianconero, amato e odiato nello stesso tempo dal popolo juventino. Un giocatore sicuramente forte, ma spesso molto discontinuo e con un modo di difendere che ha diviso anche i più grandi opinionisti. Ecco ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 15 novembre 2020)NEWS – Pirlo è in difficoltà, è innegabile. La difesa fa acqua da tutte le parti e nonostante laabbia ritrovato e riscoperto un talentuoso Danilo, gli altri componenti vacillano. Demiral ha un futuro radioso davanti a sé, ma è ancora giovane e acerbo. De Ligt rientra da un infortunio e dovrà recuperare al meglio dopo l’operazione alla spalla, per non parlare di Chiellini, ormai più al centro medico che in campo. L’unico difensore che sembra non avere particolari problemi è Leonardo, vice capitano bianconero, amato e odiato nello stesso tempo dal popolo juventino. Un giocatore sicuramente forte, ma spesso molto discontinuo e con un modo di difendere che ha diviso anche i più grandi opinionisti. Ecco ...

