Stefano Bettarini | vita privata | età | carriera | Instagram | amori e curiosità sull’ex calciatore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 3 novembre 2020) Scopriamo di più sulladi, exe noto volto televisivo nonché ex marito di Simona Ventura. Oltre che per le vicende sportive e per la professione,ha fatto spesso parlare di sé anche per le sue burrascose liaison sentimentali. Insomma, possiamo definireun personaggio (anche) da gossip senza timore di smentite. Adesso lo possiamo vedere in tv al Grande Fratello Vip 5, dove è uno dei concorrenti. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è: età,è nato a Forlì il 6 Febbraio del 1972 (Acquario). Ha ...