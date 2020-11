Real Madrid-Inter oggi in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di Real Madrid-Inter, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I neroazzurri, dopo il doppio pareggio contro Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk, devono vincere in trasferta contro i Blancos per non rischiare di rimanere ancora più indietro in classifica. L’incontro, in programma oggi martedì 3 novembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in chiaro su canale 5 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo Reale, pagelle e highlights. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I neroazzurri, dopo il doppio pareggio contro Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk, devono vincere in trasferta contro i Blancos per non rischiare di rimanere ancora più indietro in classifica. L’incontro, in programmamartedì 3 novembre alle ore 21, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che insu5 e insulle piattaforme Sky Go e Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempoe, pagelle e highlights.

