PS5 avrà un SSD in grado di cambiare e facilitare lo sviluppo dei giochi secondo Mark Cerny (Di martedì 3 novembre 2020) Mark Cerny, lead system architect di PS5, ha parlato con Washington Post del motivo per cui, tra le altre cose, l'SSD della console next-gen rappresenterà un punto di svolta per lo sviluppo dei giochi.secondo lo sviluppatore, fino a questo momento gli studi sono stati costretti a introdurre nei loro giochi alcune modifiche affinché la console potesse gestirli nel modo giusto. Cerny fa un esempio, parlando della presenza di lunghi corridoi o viaggi in ascensore, che servono a nascondere le schermate di caricamento. Con l'SSD di PS5, invece, questo non accadrà più, perché il design dei videogiochi sarà reso molto più libero grazie all'incredibile velocità che consentirà di caricare 2 GB in un ...

