Diego Armando Maradona è in ospedale: i motivi (Di martedì 3 novembre 2020) L'ex fuoriclasse argentino, dopo i festeggiamenti per il suo 60esimo compleanno, è stato ricoverato per controlli. Maradona ricoverato a La Plata per controlli: non si tratterebbe di Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 3 novembre 2020) L'ex fuoriclasse argentino, dopo i festeggiamenti per il suo 60esimo compleanno, è stato ricoverato per controlli.ricoverato a La Plata per controlli: non si tratterebbe di Covid su Notizie.it.

