Dal coprifuoco al lockdown totale: ecco i parametri per decidere la chiusura delle Regioni (Di martedì 3 novembre 2020) Dpcm, il meccanismo per decidere la chiusura delle Regioni Il governo si prepara ad annunciare il nuovo Dpcm che punta a limitare il contagio da Coronavirus in Italia attraverso la chiusura di alcune Regioni r apportando restrizioni agli spostamenti e alle attività sociali, produttive o commerciali in base al livello di rischio. Le limitazioni non saranno uguali su tutto il territorio nazionale: il Paese sarà divisa in tre aree a seconda dell’indice di contagio e di altri 21 parametri di rischio – che monitorano lo stato delle strutture ospedaliere e altri fattori – calcolati per ogni Regione. Significa che saranno previste limitazioni “base” per tutte le Regioni, contenute nel Dpcm, e altre ... Leggi su tpi (Di martedì 3 novembre 2020) Dpcm, il meccanismo perlaIl governo si prepara ad annunciare il nuovo Dpcm che punta a limitare il contagio da Coronavirus in Italia attraverso ladi alcuner apportando restrizioni agli spostamenti e alle attività sociali, produttive o commerciali in base al livello di rischio. Le limitazioni non saranno uguali su tutto il territorio nazionale: il Paese sarà divisa in tre aree a seconda dell’indice di contagio e di altri 21di rischio – che monitorano lo statostrutture ospedaliere e altri fattori – calcolati per ogni Regione. Significa che saranno previste limitazioni “base” per tutte le, contenute nel Dpcm, e altre ...

Non le industrie e le scuole, ma nelle regioni col rischio più alto chiuderà quasi tutto anche se non è un lockdown come a marzo. Coprifuoco nazionale forse alle 21 ...

Questo dipenderà dal livello di rischio raggiunto da ogni singola regione ... probabilmente dalle 21. Praticamente un coprifuoco, anche se il governo preferisce non utilizzare questo termine. Gli ...

