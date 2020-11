Zaia: “Non chiudere gli anziani in casa ma studiare fasce orarie protette” (Di lunedì 2 novembre 2020) VENEZIA – Lockdown per anziani? No, semmai alcune fasce protette in cui, ad esempio, possano accedere ai supermercati solo gli anziani, in modo che siano maggiormente tutelati. Questa l’idea del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, espressa nel rispondere alle domande della stampa oggi durante la conferenza dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.“OK NUOVE RESTRIZIONI, MA NON PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE” Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) VENEZIA – Lockdown per anziani? No, semmai alcune fasce protette in cui, ad esempio, possano accedere ai supermercati solo gli anziani, in modo che siano maggiormente tutelati. Questa l’idea del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, espressa nel rispondere alle domande della stampa oggi durante la conferenza dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.“OK NUOVE RESTRIZIONI, MA NON PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE”

