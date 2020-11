Vampire: The Masquerade diventerà inaspettatamente anche un battle royale (Di lunedì 2 novembre 2020) Sharkmob ha rivelato un nuovo Vampire: The Masquerade e sarà un battle royale!In un nuovo aggiornamento sul sito web dello sviluppatore che delinea i suoi progetti imminenti, lo studio ha svelato due ulteriori "progetti AAA molto ambiziosi" e il nuovo battle royale, che si dice sarà "una versione elettrizzante di un classico di culto"."Sperimenta la prossima emozionante evoluzione dei giochi d'azione multiplayer battle royale ambientati nell'universo del classico cult Vampire: The Masquerade in cui sette dei vampiri sono in guerra per le strade e sui tetti di Praga", dice una descrizione del gioco (grazie, PCGN). "Scegli il tuo stile di gioco, da solo o insieme ai tuoi amici, combatti contro i rivali ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) Sharkmob ha rivelato un nuovo: Thee sarà un!In un nuovo aggiornamento sul sito web dello sviluppatore che delinea i suoi progetti imminenti, lo studio ha svelato due ulteriori "progetti AAA molto ambiziosi" e il nuovo, che si dice sarà "una versione elettrizzante di un classico di culto"."Sperimenta la prossima emozionante evoluzione dei giochi d'azione multiplayerambientati nell'universo del classico cult: Thein cui sette dei vampiri sono in guerra per le strade e sui tetti di Praga", dice una descrizione del gioco (grazie, PCGN). "Scegli il tuo stile di gioco, da solo o insieme ai tuoi amici, combatti contro i rivali ...

CRINGEEEETV : RT @Decellerini3020: Fino a quando ELIGREG se ne va in camera e prega in silenzio con il suo rosario, ci sta... Quando poi però si impongo… - Elisa00970936 : RT @Decellerini3020: Fino a quando ELIGREG se ne va in camera e prega in silenzio con il suo rosario, ci sta... Quando poi però si impongo… - sara61843294 : RT @Decellerini3020: Fino a quando ELIGREG se ne va in camera e prega in silenzio con il suo rosario, ci sta... Quando poi però si impongo… - xcloverxsbae : RT @Decellerini3020: Fino a quando ELIGREG se ne va in camera e prega in silenzio con il suo rosario, ci sta... Quando poi però si impongo… - PkSpecial : RT @Decellerini3020: Fino a quando ELIGREG se ne va in camera e prega in silenzio con il suo rosario, ci sta... Quando poi però si impongo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vampire The Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 continua a perdere pezzi e anche la senior narrative designer abbandona il progetto Eurogamer.it Annunciato un battle royale ispirato a Vampire: The Masquerade

Lo sviluppatore danese Sharkmob ha annunciato di essere al lavoro su un videogioco multiplayer di stampo battle royale su licenza Vampire: The Masquerade. Il progetto si è mostrato per la prima volta ...

Vampire: The Masquerade: annunciato un battle royale

Vampire: The Masquerade sbarca anche nel mondo dei Battle Royale, stavolta l'impresa è stata affidata alle mani dei ragazzi di Sharkmob.

Lo sviluppatore danese Sharkmob ha annunciato di essere al lavoro su un videogioco multiplayer di stampo battle royale su licenza Vampire: The Masquerade. Il progetto si è mostrato per la prima volta ...Vampire: The Masquerade sbarca anche nel mondo dei Battle Royale, stavolta l'impresa è stata affidata alle mani dei ragazzi di Sharkmob.