Uomini e Donne, perché Tina Cipollari non è presente in studio: il motivo (Di lunedì 2 novembre 2020) In molti se lo chiederanno guardando le ultime puntate di Uomini e Donne: perché Tina Cipollari non è in studio? Niente di grave, meglio chiarirlo. La storica opinionista della trasmissione condotta da Maria de Filippi è infatti in isolamento fiduciario, come riportano le informazioni del Vicolo delle news. Tina non ha contratto il Covid, ma sta osservando un periodo di isolamento perché è stata a contatto con un positivo. Scopo precauzionale quindi. Di questi tempi, si sa, è meglio essere previdenti e prevenire ogni possibile guaio. Ma nonostante questo non mancherà di certo la comicità e l’irriverenza di Tina Cipollari, che anche da casa saprà far sentire le suo opinioni. Espresse ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 novembre 2020) In molti se lo chiederanno guardando le ultime puntate di: perchénon è in? Niente di grave, meglio chiarirlo. La storica opinionista della trasmissione condotta da Maria de Filippi è infatti in isolamento fiduciario, come riportano le informazioni del Vicolo delle news.non ha contratto il Covid, ma sta osservando un periodo di isolamento perché è stata a contatto con un positivo. Scopo precauzionale quindi. Di questi tempi, si sa, è meglio essere previdenti e prevenire ogni possibile guaio. Ma nonostante questo non mancherà di certo la comicità e l’irriverenza di, che anche da casa saprà far sentire le suo opinioni. Espresse ...

