Toti da condannare | però parliamo senza paura di un lockdown per anziani

(Di lunedì 2 novembre 2020) Negli ultimi giorni il dibattito nazionale sul Covid-19 si è focalizzato sugli. Prima è uscita la ricerca dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) che ha provato a quantificare quante vite sarebbero salvate da un isolamento delle classi di età più avanzate. Poi c’è stato il tweet del governatore della Liguria, Giovanni, che ha sottolineato come glinon siano indispensabili allo sforzo produttivo del paese e dunque, piuttosto che unnazionale, bisognerebbe pensare a misure di chiusura limitate a questi ultimi. In un modo o nell’altro, tanto lo studio dell’Ispi quanto il pensiero dihanno sollevato un polverone. Giustificabile, ma solo in parte. I due contributi, in fin dei conti, hanno ...

vesproericino : Non preoccupa il Twitter di Toti, che, anche se si è scusato, è da condannare, ma il pensiero strisciante che sempr… - dorio77 : @Paolo_Bargiggia Ciao Paolo, inizialmente sono rimasto sorpreso anche io del messaggio di Toti, solo da condannare.… -

Un simile provvedimento non significherebbe isolarli, ma tutelarli, in quanto fascia della popolazione più vulnerabile. Ovvio che il ragionamento del governatore della Liguria, incentrato egoisticamen ...“Il mio collaboratore che ha commesso l’errore in una live tweet, come me, si scusa, imparerà e migliorerà. A bonus taxi per gli over 75, come qui in Liguria, perché non debbano usare mezzi pubblici?