Test salivare per i bambini per cercare il Covid, "rapido e non invasivo". Messo a punto da quattro scienziate e mamme (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono quattro scienziate dell'università Statale di Milano ma sono anche mamme con 11 figli in età scolare. Insieme hanno Messo a punto un Test rapido e non invasivo per Covid-19 a misura di bambino, che potrebbe risolvere il complicato nodo della diagnosi differenziale tra i più piccoli nei prossimi mesi invernali. Si tratta di un tampone salivare che il gruppo coordinato da Gianvincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina, ha ottimizzato di un protocollo dell'università di Yale disponibile in open science. Le ricercatrici Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa si sono poste il problema di facilitare la diagnosi nei bambini, e hanno preso come ...

