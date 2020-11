Rizzoli ferma Piccinini e Maresca dopo Inter-Parma (Di lunedì 2 novembre 2020) Altri due stop tra i direttori di gara. I vertici arbitrali hanno valutato negativamente la prestazione dell’arbitro e del VAR di Inter-Parma, così – a una settimana dal caso Giacomelli in Milan-Roma – si profila uno stop per Marco Piccinini, direttore di gara, e per Fabio Maresca. Stando alla Gazzetta dello Sport, considerando anche la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) Altri due stop tra i direttori di gara. I vertici arbitrali hanno valutato negativamente la prestazione dell’arbitro e del VAR di, così – a una settimana dal caso Giacomelli in Milan-Roma – si profila uno stop per Marco, direttore di gara, e per Fabio. Stando alla Gazzetta dello Sport, considerando anche la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piccinini stop: dopo l’errore su Perisic, un altro caso Giacomelli Per il rigore non concesso Rizzoli ferma il fischietto di Inter-Parma e il collega al monitor. “Da quest’anno c’è Rocchi: dialogherà ...

Rizzoli: "Su Perisic era rigore, il Var doveva intervenire"

Il designatore arbitrale, poi, replica a Marotta: "Più dialogo? Da quest'anno abbiamo inserito la figura di Gianluca Rocchi, con il compito di mediare tra gli arbitri e le squadre" ...

