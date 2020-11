Ribaltone in casa Rai: L’Eredità abbraccia un nuovo conduttore? (Di martedì 3 novembre 2020) Questo articolo Ribaltone in casa Rai: L’Eredità abbraccia un nuovo conduttore? . La Rai ha in serbo un vero e proprio Ribaltone tra le fila dei propri conduttori? Flavio Insinna sarebbe pronto a dire addio a L’Eredità. Sembra essere in atto un vero e proprio Ribaltone in casa Rai o almeno è quello che sembra da questo possibile rumor che è partito da un’intervista rilasciata da Giancarlo … Leggi su youmovies (Di martedì 3 novembre 2020) Questo articoloinRai: L’Ereditàun? . La Rai ha in serbo un vero e propriotra le fila dei propri conduttori? Flavio Insinna sarebbe pronto a dire addio a L’Eredità. Sembra essere in atto un vero e proprioinRai o almeno è quello che sembra da questo possibile rumor che è partito da un’intervista rilasciata da Giancarlo …

infoitsport : CorSport - Due notizie in casa Napoli in vista dell'Europa League: ribaltone di Gattuso in attacco -