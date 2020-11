Regno Unito |  si deteriora l’attività manifatturiera in ottobre

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Per il quinto mese consecutivo, l’andamento del settore manifatturiero nelresta sopra la soglia di 50 punti che fa da spartiacque tra sviluppo e contrazione, ma registra la crescita più lenta da quattro mesi. L’indice PMI del settore manifatturiero, calcolato da IHS Markit, è sceso a 53,7 punti, nel mese di, rispetto ai 54,1 punti di settembre, ma supera la stima flash (53,3). La produzione e i nuovi ordinativi sono aumentati grazie al miglioramento della domanda sia domestica, sia estera. Quanto alla prospettiva di 12 mesi, oltre il 60% delle aziende si attende un aumento della produzione nel prossimo anno e solo il 10% prevede un calo. (Foto: © Melinda Nagy/123RF)

