Promozione Ocm vino: progetti entro il 23 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Firmato il decreto che destina 100 milioni di euro alla Promozione Ocm vino per il 2020-2021: progetti da presentare entro il 23 novembre E’ stato firmato il decreto che destina 100 milioni di euro alla Promozione Ocm vino per il 2020-2021: risorse immediatamente disponibili, con la garanzia di contributi alle aziende per le attività di Promozione realizzate dai… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Firmato il decreto che destina 100 milioni di euro allaOcmper il 2020-2021:da presentareil 23E’ stato firmato il decreto che destina 100 milioni di euro allaOcmper il 2020-2021: risorse immediatamente disponibili, con la garanzia di contributi alle aziende per le attività direalizzate dai… L'articolo Corriere Nazionale.

telecitynews24 : ?? VINO, 9.700.000€ DALLA REGIONE PIEMONTE PER PROMOZIONE NEI PAESI TERZI ?? Apertura del bando regionale per il bie… - regioneFVGit : RT @TRIESTEALLNEWS: La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle #Risorse agroalimentari @ZannierStefano , ha attivato la misura di… - TRIESTEALLNEWS : La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle #Risorse agroalimentari @ZannierStefano , ha attivato la misur… - CaleEuropaEdic : ?? #Bando nazionale:'#MIPAAF/#OCM Vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi'. - NewsToscana : OCM #Vino, Consorzio Vino Chianti: “Troppa incertezza per programmare la promozione”. Il presidente Busi 'Necessari… -

Ultime Notizie dalla rete : Promozione Ocm Chianti Classico: al via bando Ocm Vino Promozione della Toscana askanews Promozione Ocm vino: progetti entro il 23 novembre

Firmato il decreto che destina 100 milioni di euro alla promozione Ocm vino per il 2020-2021: progetti da presentare entro il 23 novembre E’ stato firmato il decreto che destina 100 milioni di euro ...

OCM, Consorzio Vino Chianti: “Troppa incertezza per programmare la promozione"

“Bene i 13,5 milioni previsti dalla Regione Toscana per la promozione internazionale del vino ... e di deroghe nel decreto ministeriale che rende operativi i bandi Ocm, come già fatto per la campagna ...