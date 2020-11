Paris, arriva la figlia di Michael Jackson: il suo primo singolo – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Paris sulle orme di papà Michael Jackson: pubblicato il suo primo singolo Let Down. Il VIDEO della sua performance Paris come papà Michael Jackson. Il Re del pop, scomparso nel… Questo articolo Paris, arriva la figlia di Michael Jackson: il suo primo singolo – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020)sulle orme di papà: pubblicato il suoLet Down. Ildella sua performancecome papà. Il Re del pop, scomparso nel… Questo articololadi: il suoè stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Paris sulle orme di papà Michael Jackson: pubblicato il suo primo singolo Let Down. Il video della sua performance, la prima da solista ...

Nantes-PSG 0-3

Rotondo successo per il Paris Saint-Germain nel match valevole per la nona giornata della Ligue 1. La squadra di Thomas Tuchel vince a domicilio contro il Nantes per 3-0 al termine di una partita di f ...

