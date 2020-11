Oroscopo Branko – settimana dal 2 novembre all’8 novembre 2020 Previsioni segno per segno

Leggi su aciclico

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ariete Non farà male sentire alcune parole che ti porteranno una prospettiva diversa su un problema in cui hai una certa chiusura o testardaggine. Lascia che nuove idee fluiscano intorno a te. Non rifiutarti di ascoltare altre voci. Toro Alcune convinzioni negative ti impediscono di fare qualcosa che potrebbe essere positivo ma che rifiuti di poter fare. Non è vero e quello che devi fare è disconnetterti da quelle convinzioni limitanti. Concediti il ​​permesso di intraprendere una nuova avventura. Gemelli Devi temperare i tuoi nervi e non lasciarti trascinare dalla pressione ambientale o da ciò che accade che non puoi controllare. Quell’irrequietezza non ti favorisce, quindi lasciati andare senza opporti a tanta resistenza. Fai un respiro profondo e ricomincia. Cancro Ci sono perdite di vario genere intorno a ...