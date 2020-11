“Non lo sono…”. Alberto Matano, finalmente la rivelazione sulla sua vita sentimentale. Per la gioia del suo pubblico (Di lunedì 2 novembre 2020) Alberto Matano è davvero single? Il conduttore a svelato l’arcano dilemma. La stagione estiva ha visto in Matano un vero e proprio sex symbol. Tante le foto condivise sul profilo Instagram che hanno fatto sognare e in molti si sono chiesti per mesi se il conduttore fosse davvero single. Oggi, finalmente, arriva la conferma e a darla è lui in persona. Scopriamo cosa è accaduto. Lo ha fatto durante un’intervista rilasciata su La Stampa. Alberto Matano, dopo le voci di corridoio messe in circolazione da Lele Mora, esce allo scoperto e spiega finalmente a tutti alcuni dettagli sulla sua vita privata, o meglio sentimentale. “Non sono single. È fondamentale ritagliarsi degli spazi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)è davvero single? Il conduttore a svelato l’arcano dilemma. La stagione estiva ha visto inun vero e proprio sex symbol. Tante le foto condivise sul profilo Instagram che hanno fatto sognare e in molti si sono chiesti per mesi se il conduttore fosse davvero single. Oggi,, arriva la conferma e a darla è lui in persona. Scopriamo cosa è accaduto. Lo ha fatto durante un’intervista rilasciata su La Stampa., dopo le voci di corridoio messe in circolazione da Lele Mora, esce allo scoperto e spiegaa tutti alcuni dettaglisuaprivata, o meglio. “Non sono single. È fondamentale ritagliarsi degli spazi ...

SalernoSal : Gigi Proietti: «Gli anziani non sono mai stati così poco rispettati come oggi» - Corriere TV - chetempochefa : 'Questi non sono tre apicoltori stremati dalla raccolta del miele, ma sono tre operatori del 118 che sono stanchi m… - CarloCalenda : Promesse: “Raccolta porta a porta raggiungerà 400mila romani in più”. Realtà: non è mai cresciuta e ora viene smant… - PazuDaemon : @NicolaPorro GIORNALISTI volete dire una volta per tutte la VERITÀ che questa PANDEMIA è basata SUL NULLA? Governo… - Marti__boo : RT @univerhes: “se non sapete la storia” è riferito a te? le cose non sono andate esattamente così -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sono…” Gusto e salute: la battaglia per una pelle sana inizia a tavola Fortune Italia