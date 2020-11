L’ultima intervista di Gigi Proietti | “La vecchiaia c’è”

Leggi su chedonna

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’ultimadialla vigilia degli 80 anni: “Il rapporto con l’età? Lac’è, non puoi farci niente”. Era l’11 ottobre 2020 quandorilasciava la sua ultimaai microfoni si Silvia Fumarola per La Repubblica. Un racconto sincero, schietto in cui l’attore raccontava il suo rapporto con l’età e … L'articolo L’ultimadi: “Lac’è” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it