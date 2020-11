LIVE Non è la D’Urso: Wanna Marchi ospitata cancellata, ecco perché (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel corso della settimana e persino nel corso di Domenica LIVE, Barbara D’Urso aveva annunciato la presenza di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile nel corso della puntata del 1^ novembre 2020 di LIVE Non è La D’Urso. Una ospitate reclamizzata fino all’ultimo ma che non si è mai verificata. Per quale motivo Wanna Marchi e Stefania Nobile non sono apparse negli studi di LIVE Non è la D’Urso?Sebbene da parte di Mediaset e da parte di Barbara D’Urso non sia stata rilasciata alcuna motivazione ufficiale circa la suddetta cancellazione, è la stessa Wanna Marchi sui social a svelare in maniera un po’ triviale per quale motivo lei e sua figlia Stefania Nobile non sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel corso della settimana e persino nel corso di Domenica, Barbara D’Urso aveva annunciato la presenza die di sua figlia Stefania Nobile nel corso della puntata del 1^ novembre 2020 diNon è La D’Urso. Una ospitate reclamizzata fino all’ultimo ma che non si è mai verificata. Per quale motivoe Stefania Nobile non sono apparse negli studi diNon è la D’Urso?Sebbene da parte di Mediaset e da parte di Barbara D’Urso non sia stata rilasciata alcuna motivazione ufficiale circa la suddetta cancellazione, è la stessasui social a svelare in maniera un po’ triviale per quale motivo lei e sua figlia Stefania Nobile non sono ...

