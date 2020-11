Lavoratori fragili, la storia: tumore al quarto stadio e niente stipendio. “Da oggi in aspettativa, cosa mangeranno i miei figli?” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Lavoro in una ditta di pulizie, ho un tumore al quarto stadio. Non posso tornare al lavoro ma neanche stare a casa: da oggi sono in aspettativa retribuita senza stipendio, e non saprò più cosa dar da mangiare ai miei figli”. Raffaella Orfei ha 48 anni e da tre combatte contro il tumore al seno a suon di chemioterapici: Zometa, Letrozolo, Imbrance. Ha scritto al premier Conte e al governo: “Li ho pregati di non dimenticarsi dei ‘Lavoratori fragili’ come me, prima soccorsi e poi abbandonati a loro stessi” Raffaella sa che non guarirà, mai ma a spaventarla è altro: “A causa del mio stato di salute sono stata dichiarata inidonea al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Lavoro in una ditta di pulizie, ho unal. Non posso tornare al lavoro ma neanche stare a casa: dasono inretribuita senza, e non saprò piùdar da mangiare aifigli”. Raffaella Orfei ha 48 anni e da tre combatte contro ilal seno a suon di chemioterapici: Zometa, Letrozolo, Imbrance. Ha scritto al premier Conte e al governo: “Li ho pregati di non dimenticarsi dei ‘’ come me, prima soccorsi e poi abbandonati a loro stessi” Raffaella sa che non guarirà, mai ma a spaventarla è altro: “A causa del mio stato di salute sono stata dichiarata inidonea al ...

Covid 19, se gli anziani tornano a essere un problema

Le abitazioni in cui tornano tanti ragazzi ed ex ragazzi, precari o disoccupati, sono quelle del genitore o del nonno con il genitore e il nonno dentro. Lo saprebbe, il Palazzo Reale, se conoscesse il ...

LA CORTE DEI MIRACOLI: "INGIUSTIFICATO BLOCCARE LA CULTURA DAL VIVO"

"Solidarietà e Integrazione restano alla base del nostro esserci organizzati come Associazione di Promozione Sociale, consci di come nei momenti di crisi più buia siano proprio i più fragili i primi a ...

