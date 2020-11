L’attore Gigi Proietti è morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’attore, drammaturgo e regista èneldel suo. Una lunghissima carriera, successi in teatro, cinema e televisione. La famiglia: “Sarà ricordato come merita nei tempi e nei modi da definire“ Aveva sempre ironizzato sulla sua data di nascita: “Cosa dobbiamo fare? La data è quella che siamo, il 2 novembre“.per gravi problemi cardiaci dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo ed oggi dice: “Sarà ricordato come merita nei tempi e nei modi da definire“. Si tratta di funerali pubblici ma con presenze limitate. Una carriera ricca, lunghissima, più di mezzo ...