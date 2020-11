Johnny Depp perde la causa contro i tabloid, che lo avevano definito «un picchiatore di mogli» (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp e Amber Heard, protagonisti di una burrascosa separazione, e di una vita matrimoniale poco idilliaca, continuano a far parlare di loro. E dopo settimane in tribunale è arrivato il primo verdetto, quello concernente il processo contro il The Sun, che l’attore aveva denunciato per via del modo poco edificante in cui il tabloid l’aveva definito dopo che erano state diffuse una serie di fotografie che ritraevano la Heard con il volto tumefatto: «Picchiatore di mogli». Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp e Amber Heard, protagonisti di una burrascosa separazione, e di una vita matrimoniale poco idilliaca, continuano a far parlare di loro. E dopo settimane in tribunale è arrivato il primo verdetto, quello concernente il processo contro il The Sun, che l’attore aveva denunciato per via del modo poco edificante in cui il tabloid l’aveva definito dopo che erano state diffuse una serie di fotografie che ritraevano la Heard con il volto tumefatto: «Picchiatore di mogli».

