Il tragico numero sui decessi che imbarazza i giallorossi

Giuseppe De Lorenzo Il rapporto LunelliIl rapporto del generale Lunelli sulla risposta italiana alla pandemia. Il confronto con la Germania: a Berlino meno morti che per l'influenza stagionale Dati sottostimati. Mortalità in eccesso del 71% rispetto a quello ufficiale legato alla patologia Covid. Il confronto con la Germania, che smonta la retorica del "modello italiano" nella lotta alla pandemia. Sono queste alcune delle evidenze che emerogono da un rapporto, realizzato dal generale Pier Paolo Lunelli in esclusiva per ilGiornale.it (leggi qui). "Il tasso di mortalità espresso in numero di decessi per milioni di abitanti - scrive - è un indice delle performance di un Paese coinvolto in una pandemia, assieme al negativo tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo. Più basso è questo valore migliori ...

Il rapporto del generale Lunelli sulla risposta italiana alla pandemia. Il confronto con la Germania: a Berlino meno morti che per l'influenza stagionale ...

Il Covid uccide ancora in Umbria e il numero dei decessi di ottobre ha purtroppo superato quello dello scorso marzo. Cinque morti in un giorno stanno a dimostrare che la situazione è davvero allarmant ...

