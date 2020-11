Giuseppe Conte | Coprifuoco in tarda serata

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) Unci sarà, ma non si sa ancora da che ora partirà. Saranno prese misure differenziate per le regioni, in base al rischio, ma alcuni provvedimenti riguarderanno tutto il Paese. Le ha elencate il premier,, parlando alla Camera. I centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, serrata per mostre e musei, chiusura degli angoli giochi in tabaccheria, introduzione limiti di spostamento da e per le regioni più a rischio, tranne che per motivi di studio, di lavoro e salute. In cantiere unnelle ore serali. Si pensa poi alla riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici e alla didattica a distanza alle scuole superiori. Per le misure da prendere a livello territoriale, il prossimo dpcm, ha precisato, ...